Nadia e Mahjouba la sfida dei guantoni rosa

(Di sabato 20 luglio 2024) C’è attesa per il primo incontro pugilistico professionistico femminile nel nostro territorio. Domani intorno alle 22 infatti nella pista polivalente di Piazza Rossini a Bottega di Vallefoglia si sfiderannoFlalhi eOubtil per il titolo del Mediterraneo Wbc di boxe femminile. Sarà un incontro spettacolare non solo per l’importante posta in palio, ma anche perché di fronte ci saranno due pugili di origini marocchine che hanno partecipato anche ai Giochi Olimpici. "Ho già incontrato la mia avversaria – raccontaFlalhi che abita a San Benedetto -, è una grande atleta che stimo e che rispetto, sarà un match duro e equilibrato. Io mi sono allenata molto bene. Ci tengo a fare una bella figura".