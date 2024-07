Nadal-Ajdukovic oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Bastad 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Rafaelse la vedrà contro Dujenella semifinale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città svedese. Il campione maiorchino è reduce da una maratona di quasi quattro ore nei quarti per avere la meglio sull’argentino Mariano Navone, quarta testa di serie. Vincendo è tornato a poter disputare un penultimo atto del circuito maggiore dopo oltre due anni (Wimbledon 2022). Di fronte a lui c’è il giovane croato, proveniente dal tabellone di qualificazione e che ha appena sbarrato la strada in tre set al brasiliano Thiago Monteiro. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. Bisognerà vedere, tuttavia, se lo spagnolo sarà riuscito a rigenerarsi del tutto in seguito alle fatiche del turno precedente.