Milan ufficiale il rinnovo di Camarda | ora il presente è nel Futuro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2024) Francescofirma ilcon il, o meglio, firma quello che in realtà è il suo primo contratto da professionista. Il giovane bomber della Nazionale prolunga il suo rapporto con i rossoneri per 3 anni, fino al 2027. Giocherà in Serie C con ile presto vestirà la maglia della prima squadra. Di seguito il comunicato del: “ACcomunica che Francescoha firmato il suo primo contratto da professionista. Francesco, nato ao il 10 marzo 2008, è cresciuto nel vivaio rossonero dove è arrivato all’età di 7 anni e si è contraddistinto per le sue qualità tecniche e il numero di gol realizzati nel Settore Giovanile. Nella stagione 2021/22, insieme ai compagni, è stato protagonista della vittoria dello Scudetto U15.