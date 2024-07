Matteo Coluccia e i Funky Lemonade anello di congiunzione tra la musica di ieri e di oggi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 20 luglio 2024) “Nel 1974, Jon Landau scriveva: «Giovedì scorso all’Harvard Square Theater ho visto il passato del rock and roll balenarmi davanti agli occhi. E ho visto anche qualcos’altro: ho visto il futuro del rock and roll e il suo nome è Bruce Springsteen. E in una notte in cui ho avuto bisogno di sentirmi giovane, mi ha fatto sentire come se stessi ascoltandoper la prima volta». 50 anni dopo,sera, m’è capitata più o meno la stessa cosa. Solo che io non ho visto il futuro del rock ‘n roll, ma quello del pop, e non si trattava del Boss, ma di un sestetto di trentenni irrequieti chiamatiche mi hanno fatto sentire come se stessi assistendo al primo concerto della mia vita”. Sono passati sei mesi da questo mio post, e la penso ancora così.