Matrimonio Paulo Dybala e Oriana Sabatini | luogo e orario delle nozze

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024)si sposano oggi, sabato 20 luglio. Lesono tra gli eventi più attesi in Argentina per la popolarità dei protagonisti: lui, uno dei calciatori più famosi, e la fidanzata, cantante e modella, con un seguito incredibile sui social. Quasi 64 milioni di follower in due. Tantissimi e la location è di quelle esclusive. Si tratta della suggestiva tenuta di Dok Haras, vicino Pilar in Argentina. Presenti 300 invitati e c’è una richiesta particolare degli sposi: questi infatti hanno chiesto agli invitati di non portare lo smartphone perché vogliono che la loro festa sia intima e riservata. Non aspettatevi quindi dirette instagram o foto rubate nel bel mezzo dei festeggiamenti. Solo immagini ufficiali per il giorno più bello di. La torta nuziale sarà realizzata da Damian Betular, uno chef rinomato argentino.