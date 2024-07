L’indagine a Venezia Brugnaro al contrattacco | Sono un galantuomo Pronto alla Via Crucis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Il magnate di Singapore Ching Chiat Kwong tra gli indagati. L’assessoreMobilità, Renato Boraso, che decide di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia e rimane così agli arresti. E il sindaco Luigiche dice di esseresua "Via". L’inchiesta per corruzione acontinua e, mentre anche l’imprenditore Fabrizio Ormenese si avvale della facoltà di non parlare,condotta dai pm Federica Baccaglini e Roberto Terzo punta sull’imprenditore che voleva conquistare la città partendo dall’area dei Pili. L’accusa gli contesta di aver versato 73mila euro nei conti di una delle società di Boraso per l’acquisto di Palazzo Papadopoli. Giustificandola con consulenze ritenute dai pm inesistenti attraverso Claudio Vanin su indicazione di Luis Lotti, il “gancio“ italiano di Kwong. Con il cittadino di Singapore il numero degli indagati sale a 23.