La manifattura soffre ma serve investire

(Di sabato 20 luglio 2024) Margini di profitto in calo del 38,8%. Ordini giù del 23,9%, produzione in flessione (-20,1%) così come gli investimenti (-17,9%). Le persone impiegate: -8,5%. Lo stato di salute fotografato a metà anno da Confartigianato Lombardia tramite la voce di imprenditori preoccupa. Soprattutto nel manifatturiero, il settore più in difficoltà. "Ognuno di questi elementi è interconnesso – spiega il presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti –. Abbiamo attraversato anni di aumenti di materie prime, energia e costo della manodopera, aspetti che hanno portato alla riduzione della marginalità. Altro elemento centrale è la stretta monetaria che ha fatto schizzare i costi del credito e ridotto i finanziamenti concessi: ora ne scontiamo gli effetti sugli investimenti che vediamo in netto calo".