Il rapporto di Confindustria Imprese arrivano segnali migliori Dati positivi grazie a export e lavoro

(Di sabato 20 luglio 2024)dai mercati internazionali la spinta principale per leromagnole nei primi sei mesi del 2024 per ledella Romagna; ed è proprio l’a compensare una domanda interna leggermente sottotono, e a portare tutti gli indicatori in territorio positivo, soprattutto quello relativo all’occupazione, come mette in luce la consueta indagine congiunturale realizzata dal Centro studi diRomagna ed effettuata nei primi dieci giorni di luglio (il campione delle aziende rispondenti rappresenta i comparti di manifattura e servizi, e non comprende il settore edile). La produzione nel primo semestre del 2024 rispetto allo stesso semestre del 2023 è in aumento dell’1,2%, il fatturato del 2,2% (fatturato interno -0,7% e fatturato estero +2,6%), l’occupazione del 2,3%.