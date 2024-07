Il Messina torna a parlare | la nota ufficiale del club su cessione ritiro e mercato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2024) Ilesce di nuovo allo scoperto e lo fa sui propri canali social in cui ufficializza data e sede del, fa il punto sule prova a dettare i tempi in merito allaal fondo estero. “La tempistica è rispettata come indicato nell’accordo dello scorso 23 giugno. L’ACR, si augura che il closing, non più dipendente dalla propria volontà, si possa concretizzare al più presto con il passaggio delle quote del pacchetto di maggioranza.” Data e sede delSperando non ci siano nuovi dietrofront – ilgiallorosso ufficializza anche data e sede del. “L’ACRin vista dell’avviodella nuova stagione sportiva previsto la prossima settimana con l’avvio delpre-campionato a Zafferana Etnea dal 23 luglio al 9 agosto 2024” e rende noto il nuovo organigramma societario in vista della stagione 2024/25.