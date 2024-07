Gudmundsson-Inter il Genoa alza un muro ora invalicabile | la situazione – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024) Albertha rappresentato il grande obiettivo dell’per rinforzare il suo reparto offensivo in estate. Negli ultimi tempi l’idea di un effettivo passaggio dell’islandese a Milano si è decisamente complicata. POSIZIONE CHIARA – Albertè al momento lontano dal diventare un giocatore dell’. Ciò perché il, proprietario del cartellino dell’islandese, ha opposto e continua ad opporre una resistenza che nessuna pretendente al calciatore riesce a vincere. La sostanza di tale resistenza è rappresentata dalla richiesta economica, da cui il Grifone non intende allontanarsi, di una cessione possibile soltanto a titolo definitivo per una cifra pari a 30 milioni di euro.