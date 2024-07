Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in attesa del primo figlio | Ariadna Romero racconta la reazione di Leo primogenito dell’ex Vippone

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 20 luglio 2024) Nelle scorse ore l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato sui social di essere in dolcedel suo, dal compagno, conosciuto proprio all’interno del reality show di Canale 5. Una splendida notizia, accolta con grande gioia da parte dei fan che ogni giorno seguono con affetto la coppia, condividendo con loro momenti felici e difficoltà quotidiane. Per annunciare la sua gravidanzahanno pubblicato sui rispettivi profili social alcune immagini con il pancino in bella vista, corredate da una tenera didascalia: Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile.