Genoa-Venezia oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Tutto pronto per il primo confronto tra due club di Serie A/2025:scenderanno in campo alle 17:00 di, sabato 20 luglio, al ‘Benatti’ di Moena. In Val di Fassa è tempo di indicazioni preziose per Alberto Gilardino ed Eusebio Di Francesco, che sperano di vedere passi in avanti sul piano del gioco e della condizione fisica. Ilpotrà contare (probabilmente solo per un piccolo spezzone) anche su Ruslan Malinovskyi, di rientro dalle ferie post Europeo. E mentre il mercato entra nel vivo, con le voci anche in uscita su Vasquez, Gudmundsson e Retegui, i tre gioielli del club rossoblù. Idee chiare anche in casa