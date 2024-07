F1 Qualifiche GP Ungheria | super doppietta per McLaren!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) Un moto perpetuo in questo weekend riccamente rappresentato dal mondo dei motori che manda in pista, contemporaneamente, tre categorie (due di auto e una di moto). Dopo aver assistito alle bellezza delle prime tre prove Libere che hanno incoronato Ferrari (Carlos Sainz) e(Lando Norris), il Circus della F1 è sceso sul tracciato di Hungaroring per mandare live ledi F1 del GP. Una bella battaglia sul circuito che si è risolta con la pole position, dopo tre round e una bandiera rossa in Q3 per l’incidente senza conseguenze di Yuki Tsunoda, colta dalladel talento anglosassone che si è messo alle spalle il compagno di squadra Oscar Piastri (secondo) e Max Verstappen di Red Bull. Quarto posto per Carlos Sainz su Ferrari, quinto Lewis Hamilton su Mercedes e sesto, ancora in difficoltà, Charles Leclerc.