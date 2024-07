Ed Sheeran pronto a tornare nella cornice dei live

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 20 luglio 2024) Edha subito un processo di rinascita dopo il brutto periodo trascorso poco più di un anno fa. Ma adesso è inarrestabile e non ha intenzione di fermarsi nemmeno per il prossimo anno. L’artista, infatti, ha annunciato un nuovo tour che toccherà anche l’Europa, in particolare anche l’Italia. A un anno dall’uscita del suo ultimo album discografico, Edannuncia finalmente il ritorno sul palco per il prossimo anno. L’artista ripercorrerà la sua brillante carriera attraverso il suo repertorio che prenderà una nuova veste in una versione totalmente acustica. Il cantante ha già annunciato le prime date. Edin tour, foto Ansa – VelvetMagLa rinascita di Edlo ha reso quasi invincibile. L’artista ha trascorso un periodo abbastanza buio della sua vita, a seguito di tragici eventi che lo hanno toccato fin da troppo vicino.