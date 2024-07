Ecco a cosa mira Massimiliano Allegri | la rivelazione di Galeone ora tutto torna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) “? Sogna la panchina della Nazionale e magari un giorno ci riuscirà”. Commenta così Giovanni, ex allenatore e mentore del toscano, svelando uno dei desideri dell'ex Juve. "Non sogna né l'Arabia Saudita né l'Inghilterra — ha spiegatoai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radiogoal, sottolineando quali siano oggi le motivazioni di—. Ha già guadagnato tanto, la sua scelta futura non dipenderà certamente solo dai soldi che andrà a guadagnare".c.t.