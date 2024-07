Crowdstrike dopo il down globale di Microsoft inizia il lento ritorno alla normalità | ancora ritardi e cancellazioni per gli aerei

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024)ilche ha mandato in tilt i sistemi informatici di tutto il mondo il 19 luglio, aziende e servizi stanno gradualmente riprendendo l’attività a pieno regime. Banche, ospedali e compagnie aeree sono stati i settori più colpiti dall’aggiornamento software difettoso rilasciato da, azienda di sicurezza informatica, che ha interessato i sistemiWindows. Lo schermo del computer che diventa blu, il messaggio “C’è un problema e bisogna aggiornare il pc” e poi ecco che milioni di pc che restano bloccati in questo stato per ore, mandando in tilt voli e aziende di ogni tipo.