Comitiva intossicata a Chiusi della Verna L’acqua del pozzo il batterio ed il motivo dei malori

(Di sabato 20 luglio 2024)(Arezzo), 20 luglio 2024 – Intossicati daldel. O meglio: dalla presenza delescherichia coli. E’ questa l’ipotesi principale che si sta facendo strada tra i sanitari dell’Asl dopo l'intossicazione di 50 ospitistruttura gestita da religiose a. A sentirsi male una trentina musicisti giovanissimi tra i 10 e i 16 anni impegnati in uno stage estivo e una ventina di anziani giunti in preghiera nel centro dell'Alto Casentino. Dall'analisi delle feci di uno dei due intossicati accompagnati in ospedale, una anziana con problematiche cardiologiche e un ragazzo affetto da una patologia, sarebbe emersa la presenza del. Non a caso, da quanto ricostruito dai sanitariAsl che stanno portando avanti gli accertamenti, le persone avrebbero percepito un "sapore alterato” nell'acqua fornita dalstruttura.