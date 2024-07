Cina | governo stanzia fondi per l’attivita’ di soccorso dai disastri

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024) Pechino, 20 lug – (Xinhua) – I ministeri delle Finanze e della Gestione delle emergenze dellahannoto 260 milioni di yuan (36,62 milioni di dollari) per supportare i governi locali negli sforzi didai. Isaranno distribuiti a Jiangsu, Shandong, Henan, Chongqing, Sichuan e Shaanxi per il lavoro di risposta alle emergenze, come ricerca,, trasferimento e ricollocamento delle persone colpite dai, vigilanza contro pericoli nascosti esecondari, e riparazione delle case danneggiate, ha riferito oggi il ministero delle Finanze. Le piogge torrenziali hanno innescato inondazioni lampo, frane e colate di fango in molte parti della, interrompendo il traffico e costringendo le persone ad evacuare.