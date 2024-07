Cassano d’Adda | bagnanti allontanati dal traversino è la storica prima volta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – C’è sempre una. Carabinieri e polizia locale oggi pomeriggio, sabato 20 luglio, hanno allontanato le persone arrivate suldiper un pomeriggio di relax e tintarella (e, forse, anche qualche tuffo). Lo hanno fatto in ossequio all’ordinanza firmata dal sindaco, successiva alle note del 14 maggio di Ats e del 15 luglio della prefettura che rilevano la necessità della messa in sicurezza del manufatto idraulico. Il documento firmato dal primo cittadino Fabio Colombo vieta non solo la balneazione ma anche lo stazionamento su manufatti idraulici, nelle isole naturali del fiume Adda, nell’alveo fluviale e il mero attraversamento dell’alveo fluviale. In caso di trasgressione delle norme si rischiano multe fino a 500 euro.