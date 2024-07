Carrarese Prosegue il balletto sulle ’punte’ Restano caldi i nomi di Rodriguez e Kallon

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) E’ un“punte“ quello che sta andando in scena a Carrara. La società azzurra sta monitorando attentamente il mercato degli attaccanti per cercare uno o due rinforzi di categoria. Oltre a rimanere sempre caldo il nome di Pablo, che il Lecce potrebbe girare in prestito, è tornato d’attualità quello di Yayah. L’attaccante esterno della Sierra Leone, in uscita dal Verona, è stato accostato di nuovo allama il diretto interessato non sembra convinto della destinazione e nella corsa al giocatore si è inserita anche la Salernitana. E’ rispuntato fuori anche il nome di Roberto Inglese, centravanti esperto che il sodalizio apuano aveva già cercato lo scorso anno restando poi frenata dall’alto ingaggio e dalla strenua concorrenza.