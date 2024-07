Budget mistero vero Dove si vuole puntare?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Si fa presto a dire. E’ il tormentone che tiene con il fiato sospeso centinaia di tifosi che aspettano di vedere finalmente all’opera Gadda e il suo staff. Ilè una sorta di bilancio preventivo che riguarda le entrate su cui potrà contare la società. In assenza dei conteggi dei diretti interessati, ecco un’ipotesi dibasata su considerazioni. Nelrientrano sponsorizzazioni e altri introiti, come biglietti e abbonamenti. Lo sponsor Marine Work System porterà 75mila euro, per gli altri due sostenitori, Corrado Cori per Tech Med Marche, Sergio Cori per New Tech, l’ipotesi è di 100mila euro insieme. Poi c’è Polci, che finora ha pagato fideiussione e iscrizione, 55mila euro, e che potrebbe apportare altri 50mila euro.