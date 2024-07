Bollino nero agosto 2024 | il calendario dell’esodo e quando non possono viaggiare i Tir

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 luglio– Esodo estate: da domani domenica 21 luglio e si prevedono i primi rientri. Ma le vere criticità si preparano per, in particolare il 3 e il 10 sono le giornate da. Anche per questo l’Anas dal 27 luglio al 3 settembre rimuoverà 906 cantieri, il 70% dei cantieri ad oggi attivi (1278). Esodo estate: come saràL’aumento del traffico, prevede Viabilità Italia, interesserà massivamente i primi due fine settimana di, dove si prevedono partenze già dal giovedì pomeriggio con un concentrazione del traffico nel pomeriggio di venerdì, che si potrà ulteriormente incrementare nelle mattinate di sabato 3 e 10, contrassegnate dal, mentre si manterrà sostenuto nelle domeniche.