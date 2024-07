Venezia 2024 | da Asia Argento ad Antonietta De Lillo le Giornate degli Autori al femminile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 luglio 2024) Svelato il programma delle, ecco quali film vedremo a, in arrivo ospiti come le attricie Lou Doillon. Il nuovo film diDecon Maria De Medeiros, il ritorno dialla recitazione, e ancora il toccante saluto dia Massimo Troisi nel trentennale dell'uscita de Il Postino. Tutto questo e molto altro nel programma delle, sezione autonoma e indipendente della Mostra del Cinema di. 10 sono i film che verranno presentati in concorso, 1 film di chiusura fuori concorso, 5 eventi speciali e 3 cortometraggi (due per il progetto Women's Tales e uno in omaggio alla vincitrice dellenel 2022), tutti in anteprima mondiale in Sala Perla