UFFICIALE – Akinsanmiro lascia l’Inter per la Sampdoria | i dettagli

(Di venerdì 19 luglio 2024)ora è anche ufficialmente un nuovo giocatore della. Il centrocampistae va a fare esperienza in Serie B nella nuova stagione. CESSIONE CHIUSA – Ne aveva già parlato il suo agente Crescenzo Cecere a inizio settimana, quando aveva chiuso la cessione con una visita in sede. Ora c’è anche l’ufficialità: Ebenezergiocherà nellanella nuova stagione. Conaveva anche fatto l’esordio da professionista nella scorsa Serie A, subentrando nel finale della vittoria contro il Lecce nel mese di febbraio. Ora andrà a giocare con maggiore continuità, anche se l’opzione per il riscatto (non obbligatorio) fa sì che la sua esperienza in nerazzurro potrebbe anche essere già finita. A seguire la formula con cui si è chiuso il trasferimento del giovane centrocampista nigeriano.