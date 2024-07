Tuttosport – Atalanta Koopmeiners titolare in amichevole | messaggio alla Juve

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 19 luglio 2024) 2024-07-18 21:49:28 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di: Continua il percorso delle squadre italiane in vista del prossimo campionato di Serie A. A sorridere è Gasperini, che ritrova(obiettivo) dopo l’infortunio che gli è costato l’Europeo. L’allenatore lo ha lanciato subito, un segnale che segue anche le parole di Percassi: “Non abbiamo mai pensato di venderlo”. I nerazzurri hanno messo benzina nelle gambe contro la Primavera a Clusone: un match per incominciare a diffondere entusiasmo tra l’ambiente dopo la passata annata coronata con la vittoria dell’Europa League. Nota dolente? L’uscita dal campo di Godfrey dopo appena 27 minuti, per un risentimentocoscia. In campo anche la Lazio contro il Trapani (3 a 1 il finale), con Baroni che sta incominciando a sperimentare le proprie idee.