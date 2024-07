Traffico Roma del 19-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità chiusa fino al 26 luglio la rampa in entrata di via Prenestina riaperta l’uscita Casilina Pigneto in direzione Foro Italico proseguono i lavori su Corso di Francia si viaggia su carreggiata ridotta tra via Flaminia e via di Vigna Stelluti nelle due direzioni frequente la formazione di rallentamenti e code il termine dei lavori è previsto per il 15 settembre fino al 4 agosto integralmente sostituite da bussole linea dei tram 2 ed ho sempre fino al 4 agosto viaggiano sul bus anche la linea 33 a Porta Maggiore e Valle Giulia e la linea 19 tra Porta Maggiore e viale Giulio Cesare servizio regolare per le linea 5e In collaborazione con Luce Verde infomobilità