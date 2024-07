Temptation Island 11 quarta puntata | falò finale per Alessia e Lino ma vengono preannunciati nuovi colpi di scena Luca chiede il falò a Gaia

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Si è appena conclusa ladell’undicesima edizione di11, il docu reality sui sentimenti in onda su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia. Il programma è ormai giunto al giro di boa: mancano infatti solo due puntate e scopriremo l’epilogo delle sei coppie ancora in gioco. Nel corso della secondadella trasmissione, infatti, Ludovica Ronzitti e Christian Lanfranchi hanno lasciato il villaggio separati, in seguito alla richiesta di undi confronto anticipato da parte del ragazzo, dovuto all’importo te avvicinamento avuto dalla fidanzata nei confronti del single Andrea. A distanza di un mese, Christian e Ludovica hanno deciso di confermare la decisione presa davanti ale ad oggi proseguono separatamente le loro vite.