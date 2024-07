Spiaggia attrezzata per disabili | Assurdo far pagare l’accesso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sarzana, 19 luglio 2024 - "Laliberaper persone contà non può essere considerata un fiore all’occhiello. Come si può pensare di determinare che ogni singolo soggetto abbia bisogno di un solo accompagnatore?". Parole di Rosanna Pittiglio, ex assessore al sociale di Sarzana e presidente dell’associazione di volontariato Ogni Cuore. "La gestione dellaportata avanti dalla Coopselios è ottima – chiarisce Pittiglio – ma insieme ai nostri volontari contestiamo in maniera fermissima gli ingressi a pagamento. Nell’arco di tanti anni, durante le diverse gestioni della pubblica amministrazione, mai è stato chiesto un ingresso giornaliero. Al più una quota di iscrizione che era un modo di far sentire la persona con una difficoltà fisica o psichica a casa propria".