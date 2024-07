Parigi 2024 | partecipa la 55enne georgiana Nino Salukvadze sarà la sua decima Olimpiade

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il suo nome èe volerà aper la sua. La, di Tbilisi,in Francia per disputare per lavolta i Giochi. Il suo esordio risale al 1988 a Seul dove vinse l’oro nella pistola 25 metri e l’argento in quella ad aria compressa da 10. Laera presente a Barcellona 1992, ad Atlanta nel 1996, a Sydney nel 2004, ad Atene nel 2004, a Pechino nel 2008, dove vanta anche un bronzo nei 10 metri, a Londra nel 2012, a Rio nel 2016 e a Tokyo nel 2021. Inoltre è stata la prima madre ad averto alle Olimpiadi assieme al figlio (Rio de Janeiro nel 2016 nello stesso sport il figlio Tsotne Machavariani).