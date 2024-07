Napoli-Osimhen-Psg gli aggiornamenti E non solo…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il ‘triangolo’-Psg: di seguito gli, ovvero alcune parole di Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato. “Il problema al momento per il Chelsea non riguarda solo il costo del cartellino. La politica del Chelsea per questa estate non prevede spese importanti per quanto riguarda gli ingaggi, al momento il Chelsea non spenderà 11-12 milioni netti a stagione per lo stipendio di un giocatore”. Victor daa? Il Chelsea al momento considera l’operazionetroppo costosa. La squadra che al momento è in vantaggio perè il PSG. L’agente di, Roberto Calenda, è stato a Parigi per trattare con il PSG.ha aperto al PSG e il PSG vuolema prima deve fare spazio cedendo un attaccante”.