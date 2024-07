LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | Di Fabio domina la 5 km di marcia! Bronzo per Inzoli nel lungo in corso il triplo femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.43 Tra poco sui blocchi si presenteranno le ragazze dell’eptathlon per gli ottocento metri. Sarà l’ultima prova, quella che assegnerà le medaglie. Nella prima batteria vedremo Isabella Pastore, che però occupa il 19° posto dopo 7/8 di gara. 19.42 L’azzurra però scala in terza posizione, venendo superata dalla lettone Apsite (13.03), seconda, e dalla greca Zaragka (13.10), al comando al momento. 19.40 Secondo salto di assoluto spessore per Valenti nel, 12.97. 19.39 Tutto il podio dellaha fatto il personale. Gara veramente straordinaria quella dell’azzurra. Chiude sesta Palmonari in 24’14?55. 19.38 Secondo posto per la rumena Pop in 22’03?11, completa il podio Eremic in 23’39?78. 19.37 Personale sbriciolato e record dei campionati per l’italiana, che va sotto i ventidue minuti e chiude in 21’50?80.