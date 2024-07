La promessa di Sersanti | Sputerò sangue

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dinamismo, temperamento, un ottimo istinto per gli inserimenti e soprattutto tantissima voglia di emergere. Appena il nome di Alessandroha iniziato ad essere accostato al granata, praticamente tutti i tifosi hanno sperato che dai ‘rumors’ si passasse ai fatti, perché si parlava di uno dei centrocampisti più interessanti visti nella scorsa stagione, quando vestiva la maglia del Lecco. Classe 2002, di proprietà della Juventus, è arrivato in prestito dai bianconeri con una valigia piena di sogni., perché ha scelto la Reggiana? "Sono qui a Reggio per fare un passo in avanti, in un contesto nettamente superiore rispetto a quello del mio recente passato. La storia di questo club, i tifosi e la piazza ne sono la testimonianza. Spero possa essere un bel trampolino per il futuro e per tutto quello che arriverà".