Internet fuori uso panico nel mondo Comunicazioni servizi denaro virtuale | è saggio affidare la nostra vita alle macchine? E se Cina e Russia…

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ilin tilt per un aggiornamento di Windows (o così sembrerebbe). Questo somiglia, anzi è un mesper tutti noi. Ma stavolta non arriva dalla Rete. Però è un mesforte, che dovrebbe farci riflettere bene su che cosa significhitutto ciò che permette a una società di funzionaree alla tecnologia. In ogni angolo del globo si sono verificati guasti tecnici ai sistemi informatici: la conseguenza è che gli aerei rimangono a terra, le banche sono in tilt, la Borsa è bloccata, ci sono gravi problemi anche negli ospedali. E questa è solo la punta di un iceberg.