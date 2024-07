Il Trio Rubacuori e Luca Pergamici alla sagra di Villa Pozzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nel programma per l’estate di Cingoli, spicca un avvenimento che si è evoluto migliorando le sue peculiarità. "Per evitare che non risultassero sufficienti, l’anno scorsofine non bastarono – precisa Domenico Tomassetti – stavolta abbiamo acquistato cento prosciutti e centoventi meloni: numeri record per la nostra manifestazione". Tomassetti è il vice di Simone Gianfelici presidente del comitato che da stasera fino a domenica, dal tardo pomeriggio in notturna, nel Centro di aggregazione della frazionedi Cingoli, ha organizzato la 32esimadel prosciutto e melone. Nel menu a base di tipicità locali, figurano fagioli con le cotiche, cresce con verdure, formaggi e affettati, polenta condita con salsicce o ragù casereccio.