Il museo del Balì compie 20 anni Da domani eventi e tante sorprese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Quest’anno ildel20e il suo staff ha deciso di festeggiare l’importraguardo nella giornata di. "In quattro lustri quasi 800mila visitatori sono passati dal nostroe ci piace pensare che abbia lasciato in ciascuno di loro un piccolo seme fatto di curiosità per il mondo che ci circonda e le leggi che lo governano – afferma il presidente della struttura scientifica Roberto Lauri -.ogni singola iniziativa avrà un suo significato particolare, legato a un pezzo di storia del. A iniziare, alle 17, dall’inaugurazione dalla mostra ‘Spazio al sistema solare’". Una mostra che sarà molto di più di una semplice esposizione di oggetti. In pieno stile, vuole rappresentare un percorso immersivo nello spazio in cui i visitatori saranno chiamati a interagire e raccogliere indizi su alcuni dei più interessanti corpi celesti.