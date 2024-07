Giovani violenti Il prefetto | | Denunciateli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) LECCO Prima una rissa tra ragazzini in centro, vicino alla stazione ferroviaria di Lecco, poi una violenta lite in periferia, a Germanedo, con vittima un giovane di 22 anni. Le statistiche indicano una diminuzione dei reati, compresi contro le persone, come le aggressioni, ma anche l’altra sera a Lecco per almeno due volte è andata in scena la violenza di strada. "Ogni giorno e ad ogni ora risse, coltelli e bottiglie che volano - denuncia Filippo Boscagli, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, testimone come tanti, della zuffa fuori dalla stazione -. È una tragedia educativa". Non succede solo a Lecco. Capita lo stesso anche a Mandello del Lario e in altri paesi che si affacciano sul lago di Como. I protagonisti sarebbero spesso adolscenti che arrivano da altre province e si spostano in treno.