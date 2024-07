Fiumicino cambio di Comando | nuova guida al Centro Tecnico Rifornimenti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 – “Sono orgoglioso del vostro operato e vi chiedo di continuare in questo percorso straordinario, senza lesinare energie, perché solo in questo modo sarà possibile esprimere quelle capacità logistiche divenute ormai indispensabili e abilitanti del potere aerospaziale e confermare l’importanza del ruolo delnell’ambito del segmento logistico della Forza Armata.” È con queste parole che il Capo del Servizio dei Supporti, Generale di Brigata Francesco De Simone, si è rivolto a tutto il personale deldinel corso della cerimonia di passaggio di consegne tra il Colonnello Gaetano Fusco, Comandante uscente, e il Colonnello Massimo Cionfrini, subentrante. L’evento, che ha avuto luogo nella mattinata di giovedì 18 luglio, ha goduto della partecipazione del Sindaco del Comune di, On.