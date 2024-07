Firma sull’accordo di coesione De Luca | Siamo in fiduciosa attesa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Per quanto riguarda l’accordo dicon il Governo nazionaleancora inche si sblocchi la situazione. Dal punto di vista delle verifiche tecniche gli stessi dirigenti del ministero ci dicono che non c’è più nulla da fare, è tutto pronto.in“. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso della consueta diretta Facebook tornando sul tema delladell’accordo ditra Governo e Regione. Deha ribadito che la mancata“mantiene il blocco e tiene sospesi tutta una serie di interventi che sono di grande importanza per la regione e per gli operatori economici: è bloccato tutto il comparto della cultura, della musica, del teatro, sono bloccate alcune opere come la gara per l’ospedale Incurabili a Napoli, crea problemi per il Collana, per l’ospedale Santobono.