È finita la band italiana prossima allo scioglimento | fan sotto choc

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il noto gruppo musicale italiano ha annunciato di essere prossimo. La notizia è stata annunciata in un’intervista a La Repubblica ed ha lasciato i fan letteralmente senza parole. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. “Ci riposeremo, non ci siamo mai fermati“, hanno detto. (Continua) Leggi anche: Belen è davvero incinta? Un indizio su Instagram scioglie i dubbi Leggi anche: Sanremo 2023, Colapesce e Dimartino contro Chiara Ferragni: le loro parole LaIl mondo della musica scosso dall’annuncio del noto gruppo musicale. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, i due artisti hanno dichiarato di avere voglia di fermarsi un po’ per riposarsi. È probabile che i due, dopo questo stop, decidano di proseguire la carriera da solista. La notizia ha lasciato tutti a bocca aperta.