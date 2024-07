Down informativo manda ko aeroporti e banche | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 19 luglio 2024) Uninformatico ha scosso questo venerdì 19 luglio. Disagi ine nelle. Al lavoro per trovare una soluzione. In un primo momento si pensava all’ennesimo attacco hacker, poi si è scoperto che si è trattato di un guasto ai sistemi informatici. Mattinata da incubo pera causa di questoregistrato in tutto il mondo. Come riportato da La Repubblica, i primi problemi sono stati registrati nella notte italiana e si pensava di riuscire a risolvere il tutto in davvero poco tempo. La situazione, però, è da subito sembrata più complicata del previsto e sono ancora in corso i lavori per ripristinare tutto. Aeroporto in tilt – cityrumors.it – foto AnsaStando alle prime informazioni, la responsabilità sarebbe di un aggiornamento sbagliato da parte dell’azienda di sicurezza Crowdstrike che avrebbe messo in ginocchio i computer di Microsoft e il suo cloud.