Donald Trump tenta di baciare Melania lei reagisce così

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dopo il pericolosissimo episodio che lo ha visto temere per la sua vita,sta continuando il suo impegno verso la possibile elezione alla presidenza. Il politico americano si è presentato alla convention repubblicana di Milwaukee e, dopo il suo discorso ha accolto sul palco con stupore: l’ex first lady ha sostenuto il marito, ma quandoha provato a darle un bacio, ha reagito in un modo molto particolare. La reazione dial bacio diUn periodo di grande tensione per, che dopo l’atto alla sua vita avvenuto il 13 luglio, si è presentato sul palco della convention repubblicana di Milwaukee in uno dei momenti più importanti per la sua campagna elettorale.