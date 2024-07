Donald Trump è il candidato ufficiale del partito repubblicano dopo un comizio da copione con dettagli macabri

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 19 luglio 2024) Al termine della Convention nazionale repubblicana, il discorso dinon ha lasciato nulla in sospeso: «Stasera, con fede e devozione, accetto orgogliosamente la vostra candidatura a presidente degli Stati Uniti». La nomina del Grand Old Party durante i novanta minuti più attesi dall’attentato di sabato 13 luglio è stata poco più che una formalità. Orecchio ancora bendato, il fight fight fight che rimbomba ancora come grido di guerra, con Jo Biden fuoriuso e pressato dai democratici di alto lignaggio come Barack Obama che sono a un passo dal convincerlo a lasciar perdere. Un obiettivo fin troppo facile per, seguire ildi una identità di uomo nuovo, più umano e democratico, più family man, cambiato nel profondo da una pallottola che l’ha ferito all’orecchio salvandogli la vita.