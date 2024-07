Dentro la separazione tr e Francesca Pascale

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

Accordo ufficiale di divorzio Sebbene né Paola Turci néabbiaato pubblicamente, la loroè ora confermata. Mercoledì mattina il giudice della Procura di Firenze ha approvato l'accordo di divorzio, riferisce Dagospia. Crisi a lungo sussurrata Da più di un anno voci di "crisi", "litigi", "separazioni" e "litigi" circondano la coppia. Gli amici dell'ex coppia hanno ora rivelato che la radice della tensione erano le loro differenze fondamentali. Differenze incompatibili Secondo quanto riferito, la relazione ha avuto difficoltà a causa delle loro personalità contrastanti., ex fidanzata di Silvio Berlusconi, viene descritta come "troppo irrequieta" per stare con Paola, mentre Paola è considerata "troppo gelosa.