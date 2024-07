CrowdStrike blocca Windows in tutto il mondo | chiesto stop globale dei voli

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 19 luglio 2024) Diverse aziende iniltra banche, aeroporti, Borse e media stanno riscontrando problemi con i propri sistemi informatici. La ragione sarebbe un guasto alla piattaforma di sicurezza informatica, di Microsoft. Le interruzioni sono cominciate durante la notte italiana ma l’azienda non è ancora riuscita a risolvere il problema. In crisi diversi aeroporti inil, dagli Usa all’Australia passando per l’Europa, con gli scali spagnoli e tedeschi tra i più colpiti. Anche la Borsa di Londra, la più grande d’Europa, sta registrando seri problemi di funzionamento dei propri sistemi informatici. Le principale compagnie aeree americane hannounodeiaerei.