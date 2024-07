Covid | ‘boom febbre e mal di gola insolito per stagione’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 19 luglio 2024): secondo diversi medici di Milano, il boom die mal diche si stanno verificando sul territorio, sono insoliti per stagione In queste ultime settimane Milano sta vivendo un’insolita ondata di casi simil-influenzali, con sintomi che richiamano da vicino quelli del-19. Secondo Anna Pozzi, segretaria provinciale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) Milano, c’è stato un marcato aumento delle persone che si presentano negli ambulatori, cone mal di, una condizione decisamente atipica per il periodo estivo.e mal di-Ansa- Notizie.comLa gestione di questi casi però, ora come ora è tutt’altro che semplice. Uno degli ostacoli principali nella gestione della situazione che si sta verificando, è principalmente riconducibile alla riluttanza dei pazienti a sottoporsi al tampone.