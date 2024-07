Catturato il pesce più grande della storia | le dimensioni sono spaventose

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un pescatore, armato semplicemente di una canna a mano, è riuscito a portare in superficie l’esemplare piùmai visto in natura Entrare in un Guinnes World Record è il sogno di milioni di persone. Vedere il proprio nome iscritto nell’elenco di chi è stato in grado di lasciare il segno e regalare la testimonianza del proprio lavoro, è una delle principali ambizioni per molte persone. Di classifiche ne esistono molte e hanno permesso a tanti di lasciare una testimonianza tangibile del proprio operato. Scoperto ilpiùmai pescato in natura da un uomo – Cityrumors.itTra le più particolari e poco conosciute, ce n’è una che riguarda il mondo ittico. Esiste infatti una graduatoria che elenca le specie di pesci più grandi mai pescate da un essere umano. E la classifica è davvero incredibile.