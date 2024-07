Bimbi al sole in sicurezza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Esporsi alfa bene, ma le scottature vanno assolutamente evitate, specialmente in giovane età. Un’affermazione condivisa universalmente da tutti gli esperti. Tuttavia secondo il Position Paper – firmato da un team di pediatri e dermatologi – la protezione dai raggi non può però essere affidata soltanto alle creme perché eccedere con i filtri solari potrebbe comportare rischi per la salute. Il documento ha scatenato la perplessità di molti genitori e una presa di distanza dell’Istituto superiore di Sanità. L’Iss – dopo aver precisato che, pur essendo citato nel documento, non ha partecipato alla sua redazione – sottolinea: "Le creme solari vanno usate quando l’esposizione è inevitabile non perché siano considerate pericolose, ma perché la loro efficacia è limitata per vari motivi.