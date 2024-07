Bimba morta in auto lo psichiatra spiega cosa è successo al padre | Poteva accadere a chiunque

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Lasotto il sole e dimenticata ina Venezia dalsuscita le reazioni di esperti del settore psicologico che discutono delle possibili cause e parlano di una dissociazione, fenomeno che può capitare a. “Tramite un meccanismo detto dissociativo, la mente si distacca dalla realtà e perde, dimentica qual. E quello di Venezia è uno di questi, tragici, momenti”, così Alberto Siracusano, professore emerito di psichiatria all’Università Tor Vergata di Roma,quanto accaduto a Marcon, dove un papà, con la propria figlioletta di poco più di un anno in, si è recato al lavoro, ha parcheggiato, ha chiuso l’lasciando la bambina sul sedile posteriore, dove è deceduta per il forte caldo.