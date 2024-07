BargaJazz Festival presentato il programma Tanti nomi in cartellone E non mancano novità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) E’ statoieri a Barga ildell’edizione numero 35 di, organizzato dal Comune e dall’Associazione Polyphonia. Molte ledi quest’anno, con un calendario che prenderà il via già dal 21 luglio e con concerti che animeranno l’estate in Valle del Serchio in chiave jazz fino alla fine di agosto, praticamente. Intanto partiamo dallo zoccolo duro della manifestazione, il concorso internazionale di arrangiamento e composizione per orchestra jazz: appuntamento al teatro dei Differenti il 23 e 24 agosto quando protagonista sarà laOrchestra diretta dal M° Mario Raja per l’edizione XXXV del concorso. Sarà dedicata alla musica di Joe Henderson. Ad eseguire i brani in concorso legati alla sua musica ospite d’onore il sassofonista statunitense Chris Cheek.