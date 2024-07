Abbiamo un obbligo alleanza con Schlein e Conte | Renzi esce allo scoperto l' ultima clamorosa piroetta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dopo la foto dell'abbraccio in campo alla Partita del Cuore, ecco che prende subito quota l'inciucissimo, la grande ammucchiata, il "tutti insieme" un po' alla francese (almeno fino a prima del secondo turno alle legislative). L'abbraccio in campo è quello - che ha sorpreso molti - tra Ellye Matteo. Su Libero vi avevamo dato conto del fatto che le corrispondenze telefoniche, tra i due, siano piuttosto fitte da tempo. Insomma, non proprio un fulmine a ciel sereno. Quello che però era più difficile immaginarsi era l'accelerazione impressa daall'intera vicenda, accelerazione che arriva con un'intervista al Corriere della Sera di oggi, venerdì 19 luglio. Secondo l'ex premier, infatti, nella foto dell'abbraccio tra lui e laalla Partita del cuore c'è la nascita di un nuovo rapporto tra Pd e Italia Viva.